Nezištná pomoc Ruska a Číny?

Konšpirátori šíria nový nezmysel - Čína s Ruskom nás vraj nezištne zachraňujú pred pandémiou, kým EÚ nerobí nič. V núdzi poznáš (čínskych a ruských) priateľov, opakuje Blaha, Uhrík a im podobní.

Ako je to v skutočnosti? V prvom rade, Rusko nie je faktor. V globálnej pomoci pri korone je relatívne malým a nepodstatným hráčom, ktorý navyše ignoruje vlastnú hroziacu pandémiu. V prípade ruskej pomoci do Európy išlo spolu o 9 lietadiel s materiálom a virológmi do Talianska.

Čína je iný prípad. Dominuje svetovej produkcii zdravotníckych pomôcok, ktorú komunistický režim počas koronakrízy ešte viac zmobilizoval. Čínske firmy majú napríklad 40-50 percentný podiel na svetovej produkcii ochranných rúšok. Na rozdiel od nás ma Čína už najhoršou fázou epidémie za sebou, a preto má dostatok materiálu, expertov a skúsenosti na pomoc Európe a zvyšku sveta, kde vrchol pandémie ešte len prichádza.

A faktom je, že lietadlá z Číny v posledných týždňoch dopravili do európskych krajín - najmä do Talianska - relatívne veľký objem materiálu aj viacerých špecialistov. Na Slovensko prišla ešte minulý týždeň čínska pomoc v podobe milióna rúšok a 100-tisíc rýchlotestov. Na ceste sú aj nové zásielky, ktoré vybavili finančníci z J&T a EPH.

Treba k tomu však povedať tri dôležité veci.

V januári leteli lietadlá opačným smerom

1. Nezabúdajme, že Európska únia poslala v januári Číne 50 ton zdravotníckeho materiálu, keď to Číňania najviac potrebovali. Materiálu, ktorý nám v Európe teraz chýba a preto ho dovážame – často ako riadne platenú biznis transakciu, nie nezištnú pomoc – zase z Číny k nám. Treba však uznať, že z Číny do EÚ prišlo rádovo viac materiálu, ako opačným smerom.

Okrem toho vychádzajú najavo informácie o tom, ako čínski obchodníci napríklad v januári a februári skupovali v Čechách rúška, respirátory a ochranné obleky. To nič nemení na tom, že pomôcť Číne bolo správne rozhodnutie.

Hodvábna cesta zdravia

2. Čínska súčasná pomoc nie je úplne nezištná, ale je previazaná s mocenskými záujmami Pekingu v Európe. Okrem dobrého PR a “mäkkej sily” ide o megaprojekt Hodvábnej cesty a prienik čínskeho vplyvu do strategických odvetví európskej ekonomiky. Prezident Xi v telefonáte s talianskym premiérom Contem explicitne spomenul spoluprácu na “hodvábnej ceste zdravia”.

Taliansko je zhodou okolností jednou z mála “starých” členských krajín EÚ, ktoré s Čínou na projekte spolupracujú. Určite môžeme očakávať zvýšenú investičnú aktivitu čínskych firiem v Európe, najmä v situácií, keď mnohým - aj strategickým - podnikom v EÚ hrozí bankrot a zúfalo potrebujú kapitál.

Čínu možno budeme potrebovať. EÚ určite

3. Porovnávať, či nám viac pomáha Čína alebo EÚ, je číry populizmus. V prvom prípade hovoríme o jednorazových dodávkach materiálu. V druhom prípade hovoríme o nevyčísliteľnej hodnote, ktorú nám prináša členstvo v EÚ - od politickej stability a bezpečnosti cez jednotný trh až po desiatky miliárd EUR, ktoré budeme potrebovať, aby sme sa po korone postavili na nohy. Prvých 2,5 miliardy pre Slovensko je už na ceste.

Áno, EÚ nemá kompetencie v oblasti zdravotníctva, členské štáty si v prvej chvíli nedokázali vzájomne pomôcť, a európske firmy nemajú masívnu produkciu zdravotníckeho materiálu, ako Čína. Ale to porovnanie nedáva zmysel v žiadnom vesmíre: Čína je náš geopolitický súper, alebo potenciálny strategický partner, alebo oboje naraz – ale EÚ sme my.