Poctivá odpoveď kritikom Európskej únie

“Koľko lietadiel s materiálom a virológmi poslala Európska komisia do Talianska?” Túto otázku dostávam často. Poctivá odpoveď je NULA

Európska komisia nevlastní žiadne lietadlá. Neexistujú žiadne centrálne sklady respirátorov v podzemí európskych inštitúcii v Bruseli. Žiadny centralizovaný krízový štáb. Žiadne zbory zdravotníkov s modrožltými vlajkami, ktoré na povel vyšleme do Talianska či Španielska. Nič z toho sme my, európski občania a politici, nikdy nechceli Únii zveriť. Bohužiaľ.

To, čo v tejto kríze máme, je 27 štátov a národov, ktoré sú si navzájom bližšie, než ktorékoľvek iné na svete. Áno, dokážeme byť egoistickí, ale nie dlho, lebo vieme, že budúcnosť máme aj tak iba jednu - tú spoločnú.

Konkurovať si nemá zmysel

Európska solidarita už začína pracovať. Už niekoľko dní prúdi zdravotnícky materiál z Nemecka, Rakúska a Francúzska - krajín, ktoré čelia desaťtisícom nakazených - do najviac postihnutého Talianska. Napríklad pri rúškach sú to väčšie objemy než z toľkokrát spomínanej Číny. Pacienti zo severného Talianska a severného Francúzska sú teraz prevážaní do nemeckých nemocníc.

Spustil sa spoločný nákup ventilátorov, rúšok a dezinfekčných odevov, lebo štáty vedia, že spoločne dosiahnu lepšie ceny na medzinárodnom trhu. Konkurovať si pritom nemá zmysel. Miliardy zo spoločného rozpočtu sme behom pár dní presmerovali do oblastí, kde to najviac treba.

Spoločne organizujeme návrat našich občanov z celého sveta späť ku svojim rodinám. Nákaza nás prinútila uzavrieť hranice, ale vieme sa dohodnúť tak, aby neochromila zásobovanie a život ľudí v prihraničných oblastiach.

Hašteriví a egoistickí

Možno máte pocit, že to je málo - v porovnaní s čínskymi lietadlami. Potom treba vedieť jednu vec: bude aj doba po karanténe, a Slovensko v nej bude potrebovať miliardy EUR na záchranu živobytia našich občanov. Rovnako aj ostatné členské krajiny.

Dohromady pôjde o stovky miliárd a tie nám nedá ani Čína, ani Rusko, ani Amerika. Budeme si ich musieť požičať, a požičajú nám ich len vďaka tomu, že sme súčasťou Eurozóny a jednotného trhu. Lebo za ne budeme ručiť spoločne.

27 premiérov sa včera na summite zatiaľ nedohodlo, ako má tento spoločný plán vyzerať. Či použijeme euroval, alebo spoločný európsky dlhopis. Áno, sme hašteriví a egoistickí. Ale nakoniec sa vždy dohodneme - presne ako v predchádzajúcich krízach - lebo aj tak máme iba tú jednu spoločnú budúcnosť.

