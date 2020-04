Ako by sa pri pohľade na Európu zhrozil nezaujatý Kanaďan

Navrhujem myšlienkový experiment. Predstavte si, že sledujete pandémiu v Európe očami nezaujatého cudzinca - napríklad Kanaďana.

V experimente máte (ako priemerný Kanaďan) len základnú predstavu o tom, čo je Európska únia - ekonomický a politický celok, skladajúci sa z mnohých malých ale relatívne bohatých štátov.

Z Kanady ste pozorovali marcovú tragédiu v Európe, a zostali ste zhrozený. Ako je možné, že v niektorých mestách umierali tisíce ľudí kvôli nedostatku lekárov a pľúcnych ventilátorov, kým inde - doslova pár desiatok kilometrov odtiaľ - zostávali prázdne lôžka a ventilátory ležali na sklade?

Nebolo snáď pointou EÚ, aby štáty spolupracovali, keď majú spoločný problém? Prečo teda nezačali v EÚ okamžite presúvať pacientov, lekárov a materiál podľa aktuálnej potreby a voľných kapacít, ako všade inde na svete? Veď vzdialenosti sú tam malé a zdravotnícke systémy špičkové. Tisíce ľudí šlo zachrániť a postup nákazy šlo spomaliť!

Na pripomenutie: nepoznáte fungovanie EÚ. Netušíte, aké kompetencie sú európske a aké majú národné vlády (videné z Kanady, EÚ vždy vystupovala ako jeden blok, naposledy pri vyjednavní o vzájomnej obchodnej dohode). Nedokážete sa vcítiť do vášní sporu medzi národnou suverenitou a európskou integráciou. Ste politicky nezaujatý a zaujíma vás iba to, prečo zbytočne umierajú ľudia.

Viete, že Európa je husto zosieťovaný kontinent, čo na počiatku nahrávalo šíreniu vírusu. Medzi Amsterdamom a Bruselom sa denne premelie viac ľudí než medzi Ottawou a celým severom Kanady. Vravíte si - ako je teda možné, že Európa nemá centralizovaný krízový štáb pre prípady pandémie? Ako je možné, že aj po zavretí vlastných krčiem chodili Belgičania stále na pivo do Tilburgu? To nemohli Holandsko a Belgicko zladiť svoje krízové opatrenia? Veď to je recept na chaos a nekontrolovanú pandémiu.

O EÚ ste počuli, že majú jednotný trh - dokonca najväčší na svete. Dáva to zmysel: veľká škála umožňuje efektívnu alokáciu zdrojov. No vŕta vám to hlavou. Prečo potom jednotlivé vlády nakupovali zdravotnícky materiál samostatne, a ešte si navzájom konkurovali? Nebolo by efektívnejšie a lacnejšie, keby mali spoločné zásoby?

Vraj museli materiál kupovať dokonca z Číny. To naozaj nie je v EÚ nikto, kto by vo výnimočnom stave prinútil európsky trh - najväčší trh na svete - aby jednoducho vyrobil dostatok testov, rúšok či liekov pre všetkých Európanov? Veď by to zachránilo tisíce ľudí.

Napokon vám vysvetlia, prečo to nešlo. Kvôli "Lisabonskej zmluve” (o tej ste nikdy nepočuli), kde je napísané, že ochrana zdravia je výlučne národnou kompetenciou. Kvôli tomu, že Európska komisia (o nej tiež počujete prvýkrát) nemá dostatočné právomoci a bojí sa verejne kritizovať štáty. A kvôli tomu, že 27 premiérov v Európskej rade (tu ste už úplne stratení) si veľmi nedôveruje, a politicky sa im viac oplatí robiť veci samostatne.

Môj tip na reakciu nezaujatého Kanaďana - “WTF!?”