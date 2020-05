Európa a Slovensko majú šancu prekročiť vlastný tieň

Pandémia a recesia ohrozujú celý kontinent. Buď sa zomkneme a zvládneme to spoločne, alebo sa budeme trápiť každý samostatne.

Vyberme si prvú možnosť: na stole je návrh masívneho ozdravného plánu, ktorý pomôže naštartovať ekonomiku a posunie Európu smerom k politickému zjednoteniu.

Oboje je výsostne v slovenskom záujme. Verím, že vláda si uvedomuje historický význam návrhu, ktorý dnes predstavila Európska komisia. Pozíciu Slovenska nemôže určovať len jednoduchá účtovnícka logika ("koľko sa nám ujde?"), hoci aj podľa nej získame možno až o desať miliárd naviac. Rovnako musíme brať do úvahy vyšší strategický a európsky záujem.

Budúcnosť Slovenska leží v silnej, demokratickej a zelenej Európe. O nej sa dnes rozhoduje. Odmietnutie záchranného plánu by uvrhlo EÚ do ekonomickej a politickej krízy, z ktorej by sa už nespamätala.

Nezlomme si väz

Okrem biliónového rozpočtu EÚ na sedem rokov dnes Komisia navrhla nových 750 miliárd na pomoc pre najviac postihnuté štáty a odvetvia, z toho 500 miliárd v priamych grantoch. Na pomery EÚ ide o obrovské peniaze. Aby sme to vedeli zaplatiť, Európania si spoločne požičajú na finančných trhoch, a budú to splácať z budúcich príspevkov do rozpočtu.

To je samo osebe veľký krok. Súčasťou vízie je aj to, že EÚ by mala konečne dostať - okrem štandardných príspevkov národných štátov - nové vlastné zdroje príjmov. Príkladom je zdanenie plastov a digitálnych gigantov, alebo uhlíkové dovozné clo. Celý plán musia ešte schváliť členské štáty a Európsky parlament.

Pri migračnej alebo finančnej kríze EÚ reagovala neskoro a zle, čo jej takmer zlomilo väz. Tento návrh je úplne iná kategória. Ešte pred pár mesiacmi by bol nepredstaviteľný. Kľúčový bol posun nemeckej pozície v otázke fiškálnych transferov. Zoči-voči pandémií si Nemecko uvedomilo, že obetovať časť vlastnej prosperity na solidaritu s ostatnými je aj v jeho dlhodobom záujme.

Na Slovensku sme si vždy hovorili, že sme proeurópska krajina - že sme iní ako nacionalistické a nedemokratické Maďarsko alebo Poľsko. Teraz máme šancu to ukázať a postaviť sa na správnu stranu dejín. Aj keby to malo znamenať, že zostaneme vo V4 osamotení.

Stávka na budúcnosť

Samozrejme, pred nami sú tvrdé rokovania - najmä o tzv. distribučnom kľúči, podľa ktorého sa budú miliardy z Fondu obnovy rozdeľovať. Musíme vyjednať čo najvýhodnejšie podmienky z hľadiska rozpočtových záväzkov, priorít hospodárstva, alebo zachovania objemu kohéznej politiky. Ale nesmie to byť jediné kritérium.

Pri debate o peniazoch nesmieme zabudnúť na hodnoty. Ja ako europoslanec zahlasujem len za taký návrh, v ktorom bude možnosť obmedziť čerpanie európskych peňazí pre oligarchické a nedemokratické vlády, pošľapávajúce právny štát a základné hodnoty EÚ. Verím, že slovenská vláda - so svojím protikorupčným étosom - zaujme rovnaký postoj.

Rovnako dôležitý je cieľ klimatickej neutrality. Nové stámiliardy musíme investovať do prechodu na zelenú a digitálnu ekonomiku - nie na nezmyselné dotovanie sektorov, ktoré ničia našu planétu. Slovenská vláda by mala zaujať rovnaký postoj.

Určite sa vyrojí plno hejterov, ktorí budú nespokojní s tým, že dnešné dlhy máme splácať budúcimi príspevkami do rozpočtu EÚ. Nie je to pre Slovensko priveľké riziko? Nie, je to stávka na budúcnosť. Budúcnosť, v ktorej EÚ prežije, bude prosperovať, a Slovensko bude jej súčasťou. To je z môjho pohľadu racionálny a zodpovedný prístup.

