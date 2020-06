Čo pre nás znamená Orbánov glóbus s Veľkým Uhorskom

Keď Viktor Orbán nedávno poprial stredoškolákom úspešné skúšky z dejepisu, skutočné posolstvo bolo iné. Spočívalo vo fotke, ktorú ku svojmu prianiu na Facebooku priložil. Bol na nej glóbus s Veľkým Uhorskom.

Dnes si v Európe pripomíname 100. výročie Trianonu. Ako ukazuje Orbánov post, trauma z oklieštenia štátu po prvej svetovej vojne je v maďarskom prostredí stále živá. Ak chceme budovať spoločnú budúcnosť Slovákov a Maďarov v zjednotenej Európe, je našou úlohou tejto traume porozumieť - bez ohľadu na Orbánov oportunizmus.



Pre Slovákov, Rumunov, Chorvátov, Srbov, Slovincov či Ukrajincov symbolizuje Trianon slobodu. Možnosť rozvíjať sa podľa vlastných predstav. Desaťročia, ktoré predchádzali Trianonu, menším národom dokonale znechutili stáročia spoločného, v mnohých ohľadoch konštruktívneho spolužitia v Uhorsku. Pre Slovákov bol Trianon cestou k rovnejšiemu spolužitiu s Čechmi a Moravanmi, počas ktorého sme sa vyprofilovali ako samostatný a úspešný politický národ. Bez Trianonu mohli Slováci skončiť ako asimilovaná menšina na severe Maďarska.



To je slovenský národný príbeh, ktorý dobre poznáme. Lenže ten nám nemôže stačiť. Státisíce našich spoluobčanov - Maďarov žijúcich na Slovensku - majú iný. Ak chceme, aby sa aj oni na Slovensku cítili doma, nemôžeme ho ignorovať, umenšovať alebo zatracovať.



Pre Maďarov znamenal Trianon stratu viac než polovice územia a obyvateľstva, ktoré považovali za svoje vlastné. A v dôsledku Trianonu sa mimo hraníc svojho štátu naozaj ocitli státisíce Maďarov, ktorí sa zo dňa na deň stali menšinou vo svojej novej krajine. Menšinou, ktorej hrozí asimilácia. Menšinou, ktorej kultúrne dedičstvo je ohrozené, ktorá má sťažený prístup k politickej správe krajiny, menšinou, ktorej potreby sú na okraji záujmu novej moci. Hoci sa na interpretácii histórie zhodnúť nemusíme, hĺbku tejto ľudskej aj národnej traumy by sme mali skúšať pochopiť.



Ak nám v tom niečo bráni, sú to dve veci. Prvou z nich sú politici ako Viktor Orbán, ktorí históriu zneužívajú na to, aby posilnili svoje politické postavenie. Provokujú, živia pocit krivdy v maďarskej spoločnosti a podporujú revizionistické hnutia doma, aj u svojich susedov - a bohužiaľ to vidieť aj na dnes zverejných požiadavkám SMK. Tou druhou vecou je však naša vlastná ignorácia - neschopnosť priznať si, že naša historická výhra mohla byť niekoho stratou.



V Progresívnom Slovensku sme presvedčení, že Slovensko patrí všetkým obyvateľov, vrátane príslušníkom menším. Ich identita, kultúra a jazyk obohacujú nás všetkých. To znamená nielen maximálnu mieru garancie menšinových práv, ale aj slobodu rozvíjať vlastnú - v tomto prípade maďarskú - identitu. Vrátane odlišného pohľadu na Trianon.



V dejinách nikdy neexistovali lepšie podmienky na historické zmierenia, než práve dnes, v Európskej únii. Zmyslom európskeho projektu je prekonávať hraníce a odcudzenie, ktoré vznikli v dôsledku vojen či mocenskej politiky - ako aj Trianon. Namiesto útlaku či presunov obyvateľstva máme Schengen, jednotný trh, a spoločný priestor demokracie a ľudských práv. Konečne máme Európu, kde sloboda, hrdosť a úspech jedného národa neznamenajú neslobodu, stratu a pokoru druhého. Táto Európa patrí nám všetkým - Slovákom aj Maďarom.

Amikor Orbán Viktor nemrég egy facebook bejegyzésben sok sikert kívánt a történelem érettségire készülő középiskolásoknak, a valódi üzenet más volt. Az igazi mondanivaló a fotóban rejlett amit a bejegyzéséhez csatolt. Egy glóbusz volt rajta, Nagymagyarország térképével.



A mai napon Trianon 100. évfordulójára emlékezünk Európában. Ahogy Orbán posztja is mutatja, az ország első világháború utáni feldarabolásából származó trauma a mai napig élő téma a magyarok között. Ha egy egységes Európában együtt akarjuk építeni a Magyar és a Szlovák közös jövőt, kötelességünk ezt a traumát megértenünk-Orbán opportunizmusára való tekintet nélkül.



A Szlovákok, Románok, Horvátok, Szerbek, Szlovének és Ukránok számára Trianon a szabadságot jelképezi. Egy lehetőséget, hogy a saját elképzeléseik szerint fejlődhessenek. A Trianont megelőző évtizedekre teljesen elvette a kisebb nemzetek kedvét az azt megelőző több évszádos, egyébként sok szempontból konstruktív nagymagyarországi együttélés. A Szlovákok számára Trianon egy Csehekkel és Morvákkal közös egyenlőbb jövő megteremtésének útját jelentette, mialatt egy sikeres, önálló politikai nemzet profilját teremtették meg.



Ez a Szlovák nemzet története, amelyet már jól ismerünk. Csakhogy ezt ennyivel nem nyugtázhatjuk. Polgártársaink százezreinek-a szlovákiában élő magyaroknak- a története más. Ezt pedig nem szabad semmibe vennünk, nem lehetünk lekicsinylőek és nam szabad démonizálnunk, ha azt szeretnénk, hogy ők is otthon érezzék magukat Szlovákiában.



A Magyarok számára Trianon a területei több mint a felének elvesztését jelentette. Trianon miatt az egyik napról a másikra magyarok százezrei találták magukat kisebbségben az országuk határain kívül. Egy olyan kisebbségben, melyet az asszimiláció fenyeget. Egy kisebbség, melynek kulturális öröksége veszélyben van, melynek nehezített az ország vezetésébe beleszólni, melynek a szükségletei az új hatalom érdekkörének kívülre került. Ha ezen történelmi események elbeszélésében nem is muszáj egyetértenünk, a mélységét azonban ennek az emberi és nemzeti traumának meg kellene próbálnunk megérteni.



Ebben két dolog akadályozhat minket. Az egyik ilyen az Orbán Viktorhoz hasonló politikusok, amelyek visszaélnek a történelmi témákkal, csak azért, hogy megerősíthessék a pozíciójukat. Provokálnak, a sérelem érzését tápláljàk a magyar társadalomban, revizionista mozgalmakat támogatnak otthon és ideát - ahogy az sajnos az MKP ma megjelent követelésein is látható. A másik dolog az ignorálás, amikor nem vagyunk képesek beismerni, hogy a mi történelmi győzelmünk valaki másnak veszteséget jelenthet.



A Progresszív Szlovákiában meggyőződésünk, hogy Szlovákia mindegyikünké, a kisebbségeinket is beleértve. Az identitásuk, kultúrájuk és nyelvük gazdagítanak minket. Ez nem csak a kisebbségi jogok maximális garanciáját jelenti, hanem azt is, hogy szabadon fejleszthessék saját-ez esetben magyar-nemzeti öntudatukat. Beleértve Trianonról alkotott eltérő nézeteinket is.



Az idők során még soha nem kínálkozott megfelelőbb pillanat a történelmi megbékélésre mint ma, az Európai Únió szívében.Az európai projekt lényege, hogy át tudjuk hidalni a háborúk és hatalmi politikák-mint pl. Trianon okozta elidegenedést és akadályokat. Elnyomás és lakosságcsere helyett itt van nekünk Schengen, az egységes piac, az emberi jogok és a demokrácia közös helye. Végre egy olyan Európánk van, ahol az egyik nemzet szabadsága, büszkesége és sikeressége nem jelenti egy másik rabságát, veszteségét és behódolását. Ez az Európa a Magyarok és a Szlovákok Európája is.