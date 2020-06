Rodinkárstvo v Sme rodina. Stačia vzťahy s mafiou a ovládanie internetu na vládny post?

Strana Borisa Kollára nominovala na dôležitý vládny post Petru Krištúfkovú. Človek by si myslel, že v čase, keď je toľko rodín existenčne ohrozených ekonomickou krízou, bude koordinácia sociálnej pomoci prioritou.

Petra Krištúfková v parlamente. (Michal Psota/Hlavne.sk)

Koaličná strana Sme rodina si z nás asi robí srandu. Na vládnu splnomocnenkyňu pre podporu rodiny a sociálnu pomoc navrhol minister Milan Krajniak svoju stranícku kolegyňu Petru Krištúfkovú. Túto nomináciu by mala vláda jednoznačne odmietnuť.

Už dnes vidíme, že na Slovensku po kríze vyvolanej COVID-19 stúpa nezamestnanosť. Mnohé rodiny sú ekonomicky ohrozené a vláda by mala spraviť všetko preto, aby im bola v období neistoty profesionálnym partnerom.

To, či vláda dokáže efektívne koordinovať sociálnu pomoc v najbližších rokoch, bude pre tisícky rodín rozdielom medzi udržaním dôstojného života a pádom do chudoby. Predstavoval by som si, že v takom vypätom momente sa tejto koordinačnej role zhostí špičkový odborník - ekonóm so znalosťou sociálneho systému a so skúsenosťami z vrcholového manažmentu v štátnej správe. Namiesto toho sme dostali Petru Krištúfkovú.

Potrebná kvalifikácia: Internet Explorer

Aká je však kvalifikácia Petry Krištúfkovej? V životopise si udáva Bc. titul z pochybnej univerzity v Skalici, vodičský preukaz skupiny B a ovládanie Internetu Explorer. To, že bola partnerkou mafiánskych bossov Róberta Diniča (zavraždený), Petra Havašiho (zavraždený) a Juraja Ondrejčáka (vo väzení) sa už do CV nezmestilo. Podobne ani jej kamarátstvo s Marianom Kočnerom.

Životopis Petry Krištúfkovej.

Takto: súkromný život politických súperov si zaslúži istú úroveň ochrany a rešpektu. Ak však niekto dlhodobo vyhľadáva kontakty s mafiánmi a ašpiruje na verejné funkcie, prestáva to byť jeho či jej súkromnou vecou.

A ak má niekto dostať za úlohu "koordinovanie plnenia úloh v oblasti podpory rodiny a sociálnej pomoci orgánov štátnej správy, samosprávy, mimovládnych organizácií a ďalších subjektov" alebo má v tejto oblasti pre vládu "vypracúvať návrhy a koncepčné materiály, posudzovať ich, pripomienkovať a navrhovať ďalší postup", patrilo by sa, aby táto osoba mala primerané vzdelanie a skúsenosti. Inak je to iba mrhanie verejnými zdrojmi a premárnená šanca skutočne pomôcť rodinám a sociálne odkázaným na Slovensku.

Transparentná vláda?

Igor Matovič sľuboval transparentnosť. Zdá sa, že s Borisom Kollárom v koalícii to bude mať ťažké. Ale možno sa mýlim. O Krištúfkovej nominácii bude vláda SR rozhodovať na rokovaní v stredu 17. júna. Uvidíme, či premiér Matovič nájde odvahu tento nezmyselný personálny výber zastaviť.