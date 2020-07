Nechcel som sedieť v kúte. Čo som stihol za prvý rok v Bruseli

Pred rokom som si prevzal mandát europoslanca. Do Bruselu som šiel s mnohými ambíciami a plánmi. Ako každý, keď nastupuje do novej práce. S jedným podstatným rozdielom: tá moja nie je kariérna pozícia, ale záväzok voči voličom.

V ňom nejde len o moje osobné zručnosti, úspechy, alebo nasadenie. Ide o to, či v každej chvíli robím maximum, aby som čo najlepšie zastupoval záujmy, hodnoty a túžby svojich voličov - vás. Túto otázku som si posledný rok kládol denne, pred každým rozhodnutím či hlasovaním.

Väčší vplyv prišiel s väčšou aktivitou

Kandidoval som s ambíciou prinášať slovenský hlas do Európy a európsky hlas na Slovensko. To prvé znamená, okrem iného, že Slovensko bude mať v EP aktívnych a sebavedomých zástupcov, ktorí nebudú sedieť v kúte. Keď sa obzriem späť, trúfam si povedať, že to sa nám ako europoslancom PS - aj mne osobne - celkom darilo.

Vidieť to na rôznych štatistikách poslaneckých aktivít, ale aj na dosiahnutých pozíciách a vplyve. Mňa kolegovia zvolili do vedenia liberálnej frakcie - tretej najsilnejšej skupiny v EP - kde mám ako podpredseda priamy dosah na všetky podstatné agendy v parlamente, a dbám na to, aby záujmy Slovenska boli zohľadnené.

Popritom sa snažím tráviť každú voľnú chvíľu na Slovensku - navštevovať školy, samosprávy či podniky, vystupovať v médiách. Diskutovať s ľuďmi o tom, čo sa deje v Európe a ako sa to týka našich každodenných životov - teda prinášať európsky hlas na Slovensko. Nemalú časť energie venujem vyvracaniu hoaxov a hlúpostí, ktoré o EÚ a našom členstve v nej šíria kotlebovci.

Môj projekt č. 1

Kandidoval som aj s prísľubom, že v čase populizmu a autoritárskych tendencií budem presadzovať víziu demokratickej a slobodnej Európy. Tá bude aj pre Slovensko garantom demokracie, právneho štátu, a ľudských práv - teda hodnôt, na ktorých (o tom som presvedčený) mojim voličom úprimne záleží.

Preto som rozbehol veľký projekt: na jeseň som sa stal hlavným spravodajcom pre ochranu právneho štátu a demokracie, a v najbližších dňoch predstavím v EP legislatívny návrh na nový mechanizmus, ktorý - ako verím - posunie ochranu základných hôdnot v EÚ na novú úroveň.

Jeho prípravou a politickým vyjednávaním som strávil posledných niekoľko mesiacov. A mám pocit, že ide projekt a cieľ, ktorým napĺňam môj záväzok voči voličom.

Aj prehry patria k politike

Nebol to úplne jednoduchý rok. Najviac ma mrzí časté odlúčenie od mojej tehotnej partnerky Soni. Bez jej podpory by som svoju prácu nikdy nemohol robiť tak naplno, ako sa snažím. Samozrejme ma hrozne mrzí tesný neúspech PS/Spolu v parlamentných voľbách.

Stokrát som si odvtedy vravel, že som mohol a mal urobiť v domácej kampani viac. Prehry však patria k politike. Dôležité je, ako na ne zareagujeme - a PS je aj s novou predsedníčkou Irenou Bihariovou zomknuté, odhodlané a plné energie.

Rád by som sa poďakoval za všetky vaše reakcie, otázky aj kritické postrehy. Beriem ich vážne a posúvajú ma ďalej, aj keď nestíham vždy na každý jeden zareagovať.

Ako hovorí obľúbené športové krédo: začali sme naplno, teraz treba tempo stupňovať.

Ak Vás zaujíma Európska únia a miesto Slovenska v nej, sledovať ma môžete TU.