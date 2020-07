Čo vám Anna Záborská o interrupciách nepovie

Nepoznám nikoho, kto by bol fanúšikom interrupcií. Všetci si prajeme, aby ich bolo čo najmenej. Otázkou je, ako to dosiahnuť a zároveň napáchať čo najmenej škôd.

Fakty sú jasné. Počet interrupcií na Slovensku neustále klesá. Len za posledných desať rokov sa ich počet znížil na polovicu:



Rok 1990: 56-tisíc

Rok 1997: 20-tisíc

Rok 2008: 11-tisíc

Rok 2019: menej ako 6-tisíc



Poslanci dnes napriek tomu posunuli do druhého čítania sprísňujúci návrh Anny Záborskej. To, čo navrhovatelia vydávajú za preventívnu pomoc, je v skutočnosti šikanovanie rozhodujúcich sa žien a nadbiehanie cirkvi. Namiesto sľubovaného nového príspevku počas tehotenstva by len rozpolili už existujúci príspevok pri narodení dieťaťa. Ženám, ktoré k interrupcii potrebujú pristúpiť zo zdravotných dôvodov, pridávajú povinnosť získať posudok od dvoch lekároch v dvoch rôznych zariadeniach. A, neprekvapivo, do celého procesu chcú vpustiť cirkev – oprávnením na poskytovanie poučenia, ktoré dnes robia výlučne lekári.



V prepočte na počet pôrodov už teraz patríme k piatim najlepším krajinám v Európe. Dosiahli sme to bez zákazov a pridávania povinností. Tie iba znásobujú traumu ženy a presúvajú zákroky do ilegality, čím výrazne zvyšujú ich rizikovosť.



Ak chce vláda počet interrupcií znížiť ešte viac, riešení je viac. Jedným z nich je dostupnejšia antikoncepcia, alebo kvalitnejšia sexuálna výchova na školách. Toto sú riešenia, ktoré si zaslúžia skutočnú pozornosť a podporu poslancov a poslankýň.