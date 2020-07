Historický európsky týždeň a druhé programové vyhlásenie Matovičovej vlády

Uplynulý týždeň sa zapíše do dejín Európskej únie. Príležitosť, ktorú priniesla zhoda lídrov na summite Európskej rady nesmieme premrhať

Ak si spomínate, ako európske štáty tápali v prvotnej odpovedi na pandémiu, tak dnes možno povedať, že zhoda na sedemročnom rozpočte a 750-miliardovom fonde prekonala pôvodné očakávania.

Slovensku to otvára obrovskú príležitosť prekonať krízu: okrem eurofondov a pôžičiek dostaneme aj 7,5 miliárd navyše v grantoch na reformy. Ak Matovičova vláda peniaze investuje do skutočných a systémových zmien, môže položiť základy ekonomickej transformácie, ktorú zúfalo potrebujeme. Spolu s neminutými aj budúcimi eurofondmi sa dostávame cez 30 miliárd na sedem rokov. Táto šanca sa už nebude opakovať.

Vážne medzery kompromisného riešenia

Teraz o balíku začína rokovať Európsky parlament. EP ako demokraticky zvolený orgán má povinnosť strážiť spoločný európsky rozpočet. Zjednodušene povedané, ako europoslanci máme dve možné cesty. Buď môžeme bez zbytočných prieťahov celý balík odsúhlasiť, ako ho lídri navrhli. Alebo navrhnúť zmeny a vylepšenia v jednotlivých položkách – a potom na nich v rokovaniach s členskými štátmi trvať, aj pod hrozbou, že rozpočet neschválime.

Tento týždeň sa EP – veľkou väčšinou 465 poslancov - rozhodol pre druhú cestu. Prečo? Lebo kompromis zo summitu je zároveň aj zmarenou príležitosťou na zásadné zmeny, ktoré by posunuli EÚ ako celok vpred. Oproti pôvodnému návrhu Komisie sa v celkovom rozpočte okresali peniaze na vedu a výskum, zdravotníctvo, alebo klimatickú politiku. Napríklad Mechanizmus spravodlivej transformácie, ktorý mal pomôcť priemyselným krajinám ako Slovensko k prechodu na zelenú ekonomiku, sa z pôvodných 40 miliárd scvrkol takmer na tretinu.

Od národných lídrov bolo veľmi krátkozraké škrtať práve tie programy, ktoré sú orientované na budúcnosť a ktoré prinášajú európsku pridanú hodnotu: nielen klimatické, ale napríklad aj Horizont 2020 či Erazmus. Ako europoslanci budeme trvať na tom, aby pre ne zostalo adekvátne financovanie.

Rokovania lídrov na summite.

Druhým slabým miestom kompromisu je ustanovenie o ochrane právneho štátu. Je dobré, že vôbec po prvý raz sa v oficiálnych záveroch Európskej rady objavila možnosť obmedziť čerpanie fondov pre vlády, ktoré ohýbajú právny štát a základné hodnoty EÚ. Napokon, je absurdné, aby peniaze nemeckých, holandských (alebo aj slovenských) daňových poplatníkov končili vo vreckách oligarchov a vlád, ktoré znásilňujú demokraciu a útočia na EÚ.

Maďarský a poľský premiér – bez ktorých celková dohoda nemohla vzniknúť – si vydupali výrazné oslabenie v texte. Hoci zámer je jasný, formulácia je vágna. Preto budeme ako EP trvať na vyjasnení tohto ustanovenia. Aby bola možnosť odobrať kontrolu nad eurofondami aj reálna, nielen teoretická. Ako spravodajca EP pre ochranu právneho štátu budem zároveň presadzovať, aby bolo všetkých 27 štátov posudzovaných rovnako a férovo.

Odstup od V4

Slovensko z historického summitu vyšlo obstojne, predovšetkým čo sa týka objemu peňazí. Preto nerozumiem hysterickej kritike zo strany poslancov Smeru - konkrétne Roberta Fica a Juraja Blanára - ktorí tvrdia, že Slovensko nerokovalo v jednom šíku s V4, kvôli čomu sme údajne prišli o vplyv a miliardy eur. Vraj sme v závere nechali Maďarov a Poliakov osamotených.

Ja hovorím: vďakabohu, že sa Slovensko držalo bokom od tejto toxickej dvojice. Prečo by malo Slovensko hrať rolu užitočného idiota v maďarsko-poľskom ťažení proti základným hodnotám EÚ? Neexistuje na to žiaden strategický či iný dôvod. Užšia spolupráca v rámci V4 by nám nepriniesla viac peňazí – národné pozície V4 v bitke o rozpočet a fond boli od začiatku odlišné.

Naopak, summit len potvrdil, že asociácia s V4 je stále ťažšou guľou na nohe slovenskej diplomacie. To neznamená, že musíme zo spolku ihneď teatrálne vystupovať – ale musíme si vytvoriť väčší odstup, a investovať do strategických partnerstiev mimo V4. Dúfam, že premiér Matovič už má – po úvodnom susedskom kolečku – naplánované aj premiérske návštevy do Berlína a Paríža. Čím skôr, tým lepšie.

Igor Matovič s Angelou Merkelovou.

Vhodný spôsob, ako môže Slovensko vystúpiť z Orbánovho tieňa, je práve v otázke právneho štátu. Máme “antikorupčnú” vládu, a za sebou vlastnú traumatickú skúsenosť s vraždou novinára a únosom štátu. Máme prezidentku, ktorá je v otázke ochrany právneho štátu autoritou v celej Európe. Prečo neprevziať iniciatívu? Čo nám bráni, aby sme sa pridali k Nemecku, Holandsku, Fínsku či Dánsku, teda neformálnej skupine štátov v rámci Rady, ktorá tlačí na účinnejšiu ochranu právneho štátu v EÚ? Ak by premiér Matovič aktívne vystúpil s touto agendou na európskej úrovni, budem mu tlieskať – a pramálo ma vtedy bude zaujímať, akú má angličtinu alebo aké dáva fotky na svoj Facebook.

Hodnotová profilácia Slovenska na európskej scéne by bola vítaná, ale kľúčová výzva čaká Matovičovu vládu doma - ako naložiť z európskymi miliardami, predovšetkým z Fondu obnovy. Do 15. októbra musí vláda vypracovať plán, kde vytýči hlavné reformné priority pre Slovensko na roky dopredu. Ak ho schváli Komisia aj ostatní partneri v EÚ, prídu nám peniaze.

V tomto ide o nepomerne jednoduchší systém, než zložité a zdĺhavé euforondy. Ak by so slovenskými reformami niektorý iný štát mal problém, vec sa presunie na rokovanie 27 premiérov na summite. To bola požiadavka najmä Holandska a ostatných čistých prispievateľov – chcú mať dohľad nad tým, aby ostatné vlády peniaze použili efektívne. To je fér.

Ambíciou Slovenska samozrejme nemôže byť len to, aby sme unikli hanbe, že niekto vznesie námietku k nášmu reformnému plánu. Ten dokument – respektíve jeho naplnenie – môže posunúť Slovensko definitívne do 21. storočia. To bude skutočné programové vyhlásenie tejto vlády.