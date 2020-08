Nedajte sa nachytať. Päť nebezpečných klamstiev o protestoch v Bielorusku

Nie sú to len guľky a obušky, čo zabíja. Trvalo iba pár dní, a vyrojilo sa množstvo hoaxov a konšpiračných teórií, ktoré skúšajú zmanipulovať obraz o tom, čo sa deje v Bielorusku.

Pozrel som sa na tie najčastejšie. Ak ich stretávate aj vy, vyvráťte ich, prosím - je to najmenej, čo dnes môžeme pre Bielorusov spraviť.

1. Lukašenko vyhral voľby, získal 80% hlasov a toto je pokus o prevrat

Realita - Lukašenko voľby sfalšoval. Z desiatok volebných komisií prichádzajú svedectvá o tom, ako najviac hlasov získala jeho súperka Cichanovská, no členovia boli donútení výsledky prepísať. Nehovoriac o tom, že Lukašenko väčšinu svojich politických súperov a členov ich štábov ešte pred voľbami pozatváral do väzenia. V Bielorusku vládne ako prezident od roku 1994 a podľa nezávislých analytikov férovo vyhral iba jediné voľby - tie úplne prvé.

https://bit.ly/3h30WQm

https://bit.ly/2PWxwHR

2. Protesty sú riadené zo zahraničia

Realita - Naopak, materiálna či podpora zo zahraničia bola od začiatku slabá. Európska únia ani USA v prvých dňoch nijak netlačili na Lukašenkov pád a prvé úvahy o ekonomických sankciách prišli až po tom, čo svet obleteli zábery stoviek brutálne zmlátených protestujúcich. Dnes už EÚ jednoznačne odsúdila volebný podvod aj povolebné násilie, európske krajiny sa však stále obávajú možného porevolučného chaosu, ktorý by v krajine mohol zavládnuť.

https://bit.ly/2Y6f2sY

3. Protestujú len "mimovládkari" a nastrčení figuranti

Realita - Na protestoch sa stretáva prakticky celá bieloruská spoločnosť. Učitelia, zdravotné sestry, robotníci v montérkach a prilbách z najväčších strojárenských závodov v celej krajine, mladí študenti aj dôchodcovia. Poslušnosť začínajú vypovedať aj Lukašenkovi najvernejší - niektorí zamestnanci štátnych médií a bezpečnostných služieb. Asi najpôsobivejšie sú protesty tisícok žien v bielom, ktoré sa už nedokázali pozerať na to, ako sú ich najbližší masakrovaní v uliciach.

https://nyti.ms/310xmpd

https://bit.ly/2Cuea9Q

4. Mŕtvy demonštrant je vymyslený, prípadne ho zabila vlastná výbušnina

Realita - Volá sa Alexander Tarajkovski. Mal 34 rokov, biele tričko a ruky zdvihnuté vysoko nad hlavu. Stál sám a od Lukašenkových ozbrojencov bol vzdialený niekoľko metrov, napriek tomu ho chladnokrvne zastrelili. Ukazujú to videá aj očití svedkovia.

https://bit.ly/2Y5RKDn

https://bit.ly/3kN4icF

5. V Bielorusku je vďaka Lukašenkovi výborná životná úroveň

Realita - Bieloruská ekonomika je prevažne zastaralá, riadená centrálne a závislá na dodávkach lacnej ruskej ropy a zemného plynu. Krajina si nevie poradiť s miliardovými pôžičkami, ktoré sú splatné tento a budúci rok. Asi jedinou výnimkou je prekvitajúci IT sektor, z ktorého však mnohé firmy po úspešnom štarte utekajú do slobodnejších podmienok. O Lukašenkovej inovatívnosti svedčí recept, ktorý ponúkal na liečbu koronavírusu: vodka, sauna a práca na poli s traktorom. Skutočne výpovedné je najmä porovnanie so susednými Lotyšskom a Litvou, ktoré sa osamostatnili v rovnakom čase ako Bielorusko, no dnes majú po úspešnej integrácii do EÚ takmer dvojnásobné HDP na obyvateľa, už po zohľadnení parity kúpnej sily (cca 32-tisíc a 38-tisíc dolárov na obyvateľa, oproti cca 19-tisíc dolárov v Bielorusku, údaje Svetovej banky z roku 2019).

https://bit.ly/3aw2YpH

https://bit.ly/2EaOOOF

Bielorusi prejavili nesmiernu odvahu a mnohí za ňu zaplatili krvou a bolesťou. Nedovoľme, aby hoaxy a konšpirácie zahmlili pravdu o ich zápase za slobodu a demokraciu.