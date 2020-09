Tri kroky, ako zachrániť európske miliardy

Vláda pokračuje v utajovaní plánov na využitie 7 miliárd eur z Fondu obnovy EÚ. Neodpovedá ani na infožiadosti, ktoré poslala moja kancelária. Ak chce premiér zachrániť dôveru občanov, mal by okamžite spraviť tieto tri kroky.

Sedem miliárd eur. Takýto masívny balík peňazí nám poskytne Európska únia pre naštartovanie ekonomiky po koronakríze. Dopady týchto financií môžu byť tak zásadné, že o nich naozaj nemôže rozhodnúť len pár politikov za zavretými dverami na koaličnej rade. Potrebujeme mať na palube všetkých, inak to dopadne ako vždy doteraz, a európske miliardy premrháme.

Tento strach cítia aj ľudia. Vôbec sa nečudujem, že až 75% Slovákov sa podľa nedávneho prieskumu obáva, že miliardy nedokážeme využiť zmysluplne. Notorická neschopnosť Slovenska čerpať eurofondy a už niekoľko mesiacov trvajúce tajnostkárstvo súčasnej vlády im dáva za pravdu. Od premiéra občania očakávajú otvorenosť, nie tajnosti a prekvapenia. Nie sme malé deti a Fond obnovy nie je Kinder vajíčko, kde si máme uveličene nájsť hračku.

Tri konkrétne kroky

Premiéra Matoviča som preto tento týždeň vyzval, aby bezodkladne sprístupnil všetky dostupné informácie. Konkrétne by mal spraviť nasledovné kroky:

1) zverejniť mená všetkých expertov a poradcov, ktorí na reformnom pláne pracujú. Potrebujeme vedieť, odkiaľ títo ľudia prišli, čo majú za sebou, či nemajú konflikt záujmov alebo pochybné väzby z minulosti.

2) zverejniť všetky existujúce výstupy z rokovaní. Potrebujeme vedieť, čo sú vládne priority, aké alternatívy reforiem a investícií boli na stole, ktoré sa ďalej rozpracovali a naopak, ktoré a prečo boli zamietnuté.

3) otvoriť toľko sľubovanú verejnú diskusiu. Vláda premrhala reformné leto, zo sľubovaných 30 konferencií občania nedostali ani jednu. Musí tak stihnúť aspoň reformnú jeseň. Je na nej, akú bude mať podobu. Roadshow po regiónoch, konferencie odborníkov, portál na internete, anketa... veď práve na toto je premiér expert, nie?

Prečo je to dôležité?

Igor Matovič svojim mlčaním popiera étos vlastnej vlády. Bol to práve on, kto neustále sľuboval otvorené vládnutie. Kto tvrdil, že verejnosť mu bude môcť dôsledne pozerať na prsty.

Dnes však neodpovedá ani len na oficiálne žiadosti podľa infozákona, ktoré Úradu vlády SR poslala moja kancelária. Reakcia prišla v posledný možný deň zákonnej lehoty, a bola strohá. Úrad vlády odignoroval väčšinu našich otázok, neposkytol nám žiadne podklady ani zápisnice z rokovaní expertných skupín, a odkázal nás na všeobecné webové stránky Ministerstva financií SR. Na nich samozrejme žiadne nové informácie k Fondu obnovy nie sú.

Je však ešte dôležitejší dôvod, prečo by mal premiér čo najskôr splniť uvedené požiadavky. Keď spomíname sedem európskych miliárd, hovoríme o skoku do 21. storočia. Je to šanca, ktorá sa vyskytne raz za generáciu a ktorá môže transformovať celú krajinu. Priniesť konkrétne zmeny k lepšiemu v školstve, zdravotníctve, doprave či digitalizácii.

O tom, čo presne sa za európske miliardy spraví, nesmie tajne rozhodovať pár politikov či úradníkov. Potrebujeme zapojiť najlepšie mozgy z celej krajiny a verejnosť, ktorá ich plán pochopí a prijme za svoj vlastný. Inak nám miesto miliárd zostanú znovu iba oči pre plač.