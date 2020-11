Odkaz konzervatívnym priateľom: Takto liberálna diktatúra nevyzerá

Nebojte sa, konzervatívni priatelia, EÚ neplánuje zaviesť liberálno-progresívnu diktatúru, ako straší Viktor Orbán. Nemá na to nástroje, ani politickú vôľu - a už vôbec jej k tomu nemá slúžiť ochrana právneho štátu a eurofondov.

V prvom rade: v EÚ nemajú hlavné slovo progresívni liberáli, ale - podobne ako na Slovensku - konzervatívni kresťanskí demokrati. Európska ľudová strana (EPP) je dlhodobo najsilnejším zoskupením v Európskom parlamente, aj medzi premiérmi v Európskej rade.

Šéfkou Komisie je Ursula von der Leyen, konzervatívna matka siedmich detí. Suverénne najmocnejšou političkou Európy je šéfka CDU Angela Merkelová. Jej najdynamickejším lídrom zase rakúsky ľudovec Sebastian Kurz. Ti všetci podporujú nástroj na ochranu právneho štátu, kvôli ktorému Maďarsko a Poľsko blokujú spoločný rozpočet aj Fond obnovy.

Možno máte pocit, že konzervatívni lídri Európy zradili svoje hodnoty. Alebo sa nechali oklamať liberálmi, a ušlo im, že v schválenom nariadení o právnom štáte je ukryté kladivo na kresťanské a národné princípy.

LGBTI by ste v nariadení hľadali márne

Vedzte, že realita je prozaickejšia: nič také v dokumente nie je. Tento nástroj nerieši otázky LGBTI, ani interrupcie, ani migráciu. Chráni nás všetkých, lebo je o nezávislosti súdnictva a obrane proti svojvoľnému zneužívaniu výkonnej moci, predovšetkým na korupčné účely.

Všetko ostatné je Orbánova propaganda, ktorou zakrýva strach, že príde o európsky peňazovod (teda naše spoločné dane), z ktorého profitujú jemu blízki oligarchovia a rodinní príslušníci. Prosím, nesadnite mu na lep.

Nebudem vám klamať: áno, v Bruseli je mnoho liberálnych a progresívnych politikov, vrátane mňa, ktorí ostro odsudzujú napríklad nedávne obmedzenie interrupcií v Poľsku, alebo akúkoľvek diskrimináciu LGBTI osôb.

Lenže to nemá nijaký vplyv na rozhodnutia o pozastavení čerpania fondov. Z pohľadu európskeho práva nie je problémom ultrakonzervatívna ideológia PiS, ale likvidácia tamojšieho nezávislého súdnictva.

Čo s našou ústavou?

To je podstata právneho štátu - chráni všetkých. Ak by sa raz dostali k moci tí obávaní “liberálni marxisti” - a rozhodli sa nezákonne vyhnať zo Slovenska (napríklad) Katolícku univerzitu v Ružomberku, alebo by ovládli súdy a zneužili ich na perzekúciu kresťanov - tak vďaka ochrane právneho štátu narazia na odpor Bruselu. A ich vláda by stratila nárok rozdeľovať eurofondy.

Európska únia nemá “ideológiu”, ako národné vlády či politické strany. Má však základné hodnoty, ku ktorým sme sa všetci dobrovoľne zaviazali. Sú nimi ľudská dôstojnosť, sloboda, demokracia, rovnosť, právny štát a ľudské práva, vrátane práv osôb patriacich k menšinám (článok 2 Lisabonskej zmluvy).

Pevne verím, že s tým nemôže mať problém ani jeden demokraticky zmýšľajúci kresťan či konzervatívec. Pokiaľ by totiž niekomu prekážali princípy spravodlivosti, solidarity, rovnosti alebo nediskriminácie, môže rovno žiadať zrušenie slovenskej ústavy.

Ak Vás zaujíma Európska únia a miesto Slovenska v nej, sledovať ma môžete TU .