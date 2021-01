Dedičstvo Fica a Pellegriniho - sme poslední v EÚ

Nasledujúci fakt mnohé dokresľuje - aj naše problémy s koronou. Slovensko je posledné v celej EÚ, pokiaľ ide o výdaje na preventívnu zdravotnú starostlivosť

Európska komisia včera zverejnila dáta, podľa ktorých sme dali v roku 2018 na prevenciu iba 0,8% našich výdajov na zdravotníctvo. Ešte aj predposledná Malta dala na prevenciu aspoň 1,3% a priemer v EÚ bol 2,8%, teda vyše trikrát viac, ako u nás.

Toto je dedičstvo desiatich rokov vlády Fica, a jeho verného sluhu Pellegriniho. Mali plné ústa rečí o sociálnom štáte a solidarite s najslabšími. V skutočnosti však kašľali na služby pre bežných ľudí, ako sú kvalitné školy pre všetky deti, alebo dostupná a kvalitná lekárska starostlivosť vo všetkých regiónoch Slovenska. Verbálne "bojovali" proti finančným skupinám, no v skutočnosti si ulievali domov milióny z cétečiek, od maséra Kostku aj Tety Anky.

Prevencia je pritom najlacnejší spôsob, ako zlepšiť zdravotný stav ľudí a zabrániť predčasným úmrtiam. Každé euro, vložené do predchádzania ochorení, zmeny životného štýlu, včasného zachytenia a liečby chorôb, dokáže ušetriť množstvo financií a najmä ľudských životov.

A ako to súvisí s covidom? V počte nových infekcií na milión obyvateľov na tom Slovensko nie je až tak zle. V počte mŕtvych na milión obyvateľov však patríme v tomto období k najhorším krajinám na svete. Inak povedané, na Slovensku dnes úplne zbytočne zomiera nadpriemerne veľa pacientov s covidom, ktorých by v inej krajine možno zachránili. Práve tento smutný fakt je dôsledkom zanedbaného zdravotníctva - slabej prevencie, chýbajúcich investícií do nemocníc, alebo zlého odmeňovania lekárov a sestier, kvôli čomu tisíce z nich odišli do zahraničia.

Zanedbané zdravotníctvo je dedičný hriech všetkých slovenských vlád. Fico s Pellegrinim sú však naozaj poslední, kto má dnes právo kričať, že Slovensko nezvláda pandémiu. Do veľkej miery za to môžu práve oni.

