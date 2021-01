Dohoda s Čínou, o ktorej sa takmer nehovorí

Na Slovensku sa o tom takmer nehovorí. V skutočnosti je to však - hneď po korone - asi najdôležitejšia téma týchto mesiacov, s masívnymi geopolitickými dôsledkami. O čo ide?

Európska únia, aj s požehnaním slovenskej vlády, koncom minulého roka vyjednala historickú a kontroverznú investičnú dohodu s Čínou. Ak ju schválime v Európskom parlamente, dohoda nám otvorí nové príležitosti k obchodu s ekonomickou superveľmocou.

Na druhej strane to ale znamená ústretový krok smerom k čoraz agresívnejšiemu komunistickému režimu. Už teraz je zrejmé, že v EP to bude napäté a tesné hlasovanie. Pre mňa ako podpredsedu tretej najsilnejšej frakcie, ktorý zodpovedá za líniu v zahraničnej politike, to bude náročné obdobie.

Sedem rokov práce

Investičná dohoda s EÚ - podľa čínskych úradov najväčšia, akú kedy s inou veľmocou podpísali - sa vyjednávala sedem rokov. Pre európske firmy vo viacerých sektoroch znamená zjednodušený prístup na čínsky trh. Čínska vláda sa zaviazala k férovejším podmienkam pre európskych investorov, a na papieri aj k posilneniu pracovných, environmentálnych a ľudskoprávnych štandardov.

Pre Čínu, ktorá je v strategickej konfrontácií so Spojenými štátmi, je zmluva s Európskou úniou politickým a symbolickým víťazstvom. Ale aj poistkou, že v EÚ v budúcnosti nezabuchneme dvere pred čínskymi ekonomickým vplyvom.

Obchod vs. ľudské práva

Ekonomické prínosy zbližovania s Čínou sú zjavné - ale sme ochotní kvôli tomu obetovať vlastné hodnoty? Čínsky režim je doma stále represívnejší. Masívne využíva otrockú prácu. Osud menšiny Ujgurov je de facto etnickou čistkou, nehovoriac o väznení disidentov či novinárov.

Aj čínska zahraničná politika je čoraz agresívnejšia: vidíme to v brutálnom potlačení demokratického hnutia v Hong-Kongu, v zastrašovaní susedných štátov, ale aj v otvorenom nátlaku, špionáži, a dezinformačných kampaniach v Európe. Aj keby Čína splnila svoje záväzky, ktoré v investičnej zmluve sú, naozaj je teraz vhodný moment na prehĺbenie spolupráce s takýmto čínskym režimom?

Aby bolo jasné: v EÚ nemáme inú možnosť, ako s Čínou rozvíjať vzájomný obchod a dialóg. Rovnako je dobré a správne, že Únia tlačí Čínu do rešpektovania medzinárodných pravidiel a štandardov, aj prostredníctvom investičnej zmluvy. Európsky prístup je určite lepší, než deštruktívna konfrontácia ktorú predvádzal Donald Trump.

Napriek tomu som dnes naklonený v Európskom parlamente ratifikáciu nepodporiť. Načasovanie je najhoršie možné. V momente, keď čínsky režim pritvrdzuje doma aj vonku, by EÚ nemala vysielať signál, že chceme bližšie ekonomické vzťahy bez ohľadu na potláčanie ľudských práv.

Diskusia pred rozhodnutím

Od politika sa očakáva jasný názor na všetko - okamžite. Otvorene poviem: v prípade čínskej dohody si ho len tvorím, a zaujíma ma ten váš. Ocenil by som aj verejnú debatu na Slovensku, ako si vlastne predstavujeme budúce vzťahy s Čínou. Slovensko samozrejme nemá v Číne také ekonomické záujmy ako Nemecko (ktoré na dohodu najviac tlačilo). Nie sme rozhodujúci hráč, ale musíme mať vlastný názor.

Téma vzťahov s Čínou bude aj dominovať aj v transatlantických vzťahoch po nástupe Bidenovej administratívy: chceme spoločný postup s USA, alebo radšej budeme ako EÚ rozvíjať voči Číne vlastnú politiku? Vo Washingtone sú už teraz frustrovaní, že Európa s čínskou investičnou dohodou nečakala na Bidenov tím.

Ratifikácia dohody s Čínou bude veľkou geopolitickou témou nasledujúceho roku. Je načase, aby sme aj na Slovensku viedli zmysluplnú debatu o našom postoji.