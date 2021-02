Ako Matovič ohovára vlastných kolegov v zahraničí

Doma sme si už zvykli, že premiér útočí na vlastných ministrov a zbavuje sa zodpovednosti za všetky zlyhania. Úplne iné však je, keď osobné konflikty prenáša na medzinárodnú scénu a poškodzuje tým slovenské záujmy.

Prestížny francúzsky denník Le Monde zverejnil rozhovor s Igorom Matovičom. Predstavujú ho ako "antisystémového lídra”, ktorý vedie tvrdý boj proti korupcii, ale ktorého "nedostatok skúseností a často mätúce slová vyvolávajú pochybnosti o jeho schopnosti viesť štát." Premiér, žiaľ, niektorými odpoveďami tento obraz potvrdil.

Le Monde pripomenul Matovičovi nasledovné: "V novembri 2020 ste testovali celú slovenskú populáciu s prísľubom, že to zabráni lockdownu. Lenže miera infekcií po testovaní naopak explodovala. Nie je to neúspech?"

Premiér zlyhanie odmietol a dodal: "Krízový štáb chcel organizovať ešte druhé masívne testovanie, ale minister hospodárstva, ktorý bol zodpovedný za nákup testov, to nespravil. Kvôli tomu druhá vlna testov neprebehla včas a čísla nakazených tým logicky vybuchli."

Francúzska redakcia sa následne premiéra neveriacky spýtala, či si "teda stále myslíte, že Váš minister hospodárstva a koaličný partner Richard Sulík je zodpovedný za 4-tisíc úmrtí? Prečo ho držíte vo vláde?" Premiér v odpovedi zdupľoval, že je tu “zrejmá príčina a následok. V normálnej situácii by už nemal byť ministrom. Naša koalícia však nateraz musí čeliť pandémii a mafiánskemu drakovi, ktorý ovládol štát.”

Je najvyšší čas, aby si Igor Matovič uvedomil, že v zahraničí reprezentuje celú krajinu, nie hnutie OĽaNO, ani svoje malicherné osobné vojny. Bez ohľadu na to, či má pravdu, je to nevkusné a neprofesionálne. A najmä: vyslovene tým škodí záujmom vlastnej krajiny. Zahraniční politici a diplomati to totiž čítajú takto: “Premiér Matovič je slabý, pretože nedokáže vyhodiť zlého ministra, a minister Sulík je neschopný, takže s ním nemá zmysel o čomkoľvek rokovať.”

