Dymová clona Sputnikom

Sputnik je len ďalšia dymová clona Igora Matoviča. Potrebuje odviesť pozornosť od toho, že úmrtia pribúdajú na Slovensku najrýchlejšie na svete. A potrebuje konflikt, pretože práve na ňom je založená celá jeho politická kariéra.

Pripomeňme si fakty. Rusko doteraz nepožiadalo Európsku liekovú agentúru (EMA) o registráciu svojej vakcíny. Ak to spraví a EMA potvrdí, že vakcína je účinná a bezpečná, môžeme ňou očkovať aj na Slovensku. Nikto tomu nebude brániť, a ani ja s tým nemám žiaden problém. Čím skôr bezpečne zaočkujeme populáciu, tým lepšie.

Naopak, ak ruský výrobca o registráciu nepožiada, alebo ak EMA zistí v účinnosti či bezpečnosti vakcíny nezrovnalosti, je to problém na ruskej strane, a Európa Sputnikom očkovať nebude. Slovenskí občania majú právo na európsku bezpečnosť a výsledky Matovičovej vlády sú dostatočným varovaním pred ďalšími neoverenými experimentami.

Jedine, že by to chcel dať Matovič na Orbána. Ten ako jediný v EÚ dáva svojich občanov očkovať Sputnikom aj bez schválenia EMA. Robí tým presne to, o čo Rusom ide od začiatku - rozbíja európsku súdržnosť.

Pravda totiž je, že Rusko má zúfalý nedostatok Sputnika aj pre vlastných občanov - ak ich bude očkovať aktuálnym tempom, stihne to zhruba o dva roky. Iba geopolitické dôvody ho vedú k tomu, aby napriek nedostatku pre vlastných občanov vyvážal Sputnik aj do iných krajín. Okrem Orbána presadzuje v EÚ samostatné schválenie Sputniku ešte napríklad Miloš Zeman, hoci samotná česká vláda je opatrná.

Ak Matovič skutočne pretlačí nasadenie akejkoľvek vakcíny bez súhlasu EMA, podrazí si ďalšiu z tých posledných pár nôh, čo jeho vláde dávajú ešte akú takú legitimitu - zodpovednú európsku a zahraničnú politiku.